В Минске силовики били девушку дубинкой: видео
На Каменной Горке в Минске силовики дубинкой били девушку. Правоохранители применили силу из-за того, что она пыталась освободить своего задержанного парня.
В Минске на протестах силовики применяют в отношении активистов силу, не обращая внимания на их пол и наличие вины. Один из таких случаев произошел в столице Беларуси 22 ноября, сообщают в телеграме "Бинокль".
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Там правоохранители несколько раз ударили девушку дубинкой. Она кричала, но силовиков это не останавливало. Вызвало такую жесткую реакцию правоохранителей желание девушки вырвать из их рук своего задержанного парня.
Инцидент произошел в районе Каменная Горка.
Силовики бьют дубинкой девушку в Минске: смотрите видео
Протесты в столице Беларуси 22 ноября: главное
- Еще утром в центр Минска начали свозить автозаки, автобусы с силовиками и водометы. Стелу и дворец Независимости окружили оградой
- На Каменной Горке люди в балаклавах разгоняли колонну протестующих, применяя спецсредства.
- По состоянию на 14:00 в городе задержали почти 40 человек. Однако протестующие не расходятся.
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