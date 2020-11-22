На Каменной Горке в Минске силовики дубинкой били девушку. Правоохранители применили силу из-за того, что она пыталась освободить своего задержанного парня.

В Минске на протестах силовики применяют в отношении активистов силу, не обращая внимания на их пол и наличие вины. Один из таких случаев произошел в столице Беларуси 22 ноября, сообщают в телеграме "Бинокль".

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Там правоохранители несколько раз ударили девушку дубинкой. Она кричала, но силовиков это не останавливало. Вызвало такую жесткую реакцию правоохранителей желание девушки вырвать из их рук своего задержанного парня.

Инцидент произошел в районе Каменная Горка.

Силовики бьют дубинкой девушку в Минске: смотрите видео

Протесты в столице Беларуси 22 ноября: главное