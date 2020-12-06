В белорусской столице 6 декабря протестующие вышли на традиционную воскресную демонстрацию. Так, в Минске проходит Марш свободы, требования участников неизменны: они выступают за проведение новых и честных президентских выборов в стране. С утра в Минске много военной техники и силовиков, они уже начали задерживать людей.

По состоянию на 14 по Киеву уже задержаны не менее 19 человек. В белорусских телеграм-каналах выложили записи переговоров правоохранителей по рациям. Из них становится понятно, что предписано прежде всего задерживать тех, у кого бело-красно-белая символика и тех, кто ведет фото и видеосъемку, пишет Reformation.

Основное Военная техника, Марш свободы и первые задержания: что происходит в Беларуси 6 декабря – видео

В то же время женщин силовикам пока говорят не трогать.

В микрорайонах Восток и Уручье особенно много силовиков, они прочесывают дворы в поисках демонстрантов.

ОМОНовцы прочесывают дворы и задерживают там людей / Фото Reformation

Задержание в Минске: видео

Также в соцсетях появилось видео нападения неизвестных на активиста в Минске. Они выспрашивают, сколько ему лет, хватают за руки и шею.

Нападение на активиста в Минске: видео

Кроме того, в одном из дворов Минска очевидцы сфотографировали силовиков с оружием в руках.

Силовики с оружием в руках

Также известно, что силовики разогнали людей в Лебяжем и жилом комплексе "Маяк Минска". Кроме того, несколько автобусов с ОМОНом приехали на улицу Чечота, где начинала формироваться колонна жителей Брилевичива. Люди разбежались по дворам, но есть задержанные.

Задержание возле станции метро "Ковальская Слобода": видео

Больше о протестах в Беларуси, реакцию самопровозглашенного президента Лукашенко на них и заявления оппозиции – по ссылке.