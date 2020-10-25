В Минске силовой разгон протестующих: по меньшей мере один раненый – фото, видео
Правоохранители в Минске применили в отношении протестующих светошумовые гранаты. Кроме того, стреляли по людям резиновыми пулями. По меньшей мере один активист получил ранение.
Ситуация в Беларуси обостряется – правоохранители идут в наступление, об этом сообщают белорусские телеграм-каналы, пишет 24 канал.
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К вечеру 25 октября белорусские силовики применили в отношении протестующих светошумовые гранаты и стреляли по ним резиновыми пулями.
На улице Орловской было слышно много взрывов. Люди разбегались по дворам. Взрывы давали огненно-оранжевый свет.
В результате разгона акции пострадал по меньшей мере один человек. "Новая газета" пишет, что одному из протестующих в живот попала пуля. А "Наша Нива" информирует о ранении митингующего обломком светошумовой гранаты.
Мужчину ранили в живот пулей / Фото "Новая газета"
В Минске правоохранители силой разгоняют протест: видео