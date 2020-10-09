Министерство здравоохранения работает над разработкой новых ограничительных мер для противодействия коронавирусу. Однако жесткого карантина пока не планируют.

Ограничения предложат на следующем заседании правительства. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Интер".

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Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры,

– отметил Степанов.

Какие ограничения введут

Министр заверил, что "ни одного локдауна в Украине ни в коем случае будет". Ограничения будут касаться работы определенных учреждений или проведения массовых мероприятий.

Заметим, в медицинском комитете Верховной Рады предлагают ввести карантин выходного дня. По словам председателя комитета Михаила Радуцкого, это означает, что в течение выходного семья будет оставаться дома.