Минздрав предлагает ввести в Украине "часы для пенсионеров"
Министерство здравоохранения хочет ввести в Украине "часы для пенсионеров". Это время будет приоритетным для обслуживания пожилых людей.
Предварительно говорится о промежутке времени между 10:00 и 12:00. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на заседании Кабмина, сообщает 24 канал.
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Выделить отдельное время для приоритетного обслуживания пожилых украинцев и лиц с инвалидностью рекомендует постановление о новом карантине, отметил он.
Самая большая группа лиц, которая болеет и имеет тяжелое течение болезни, попадает именно в возрастную группу 60+,
– объяснил министр.
В частности, "часы для пенсионеров" предлагают ввести в органах местного самоуправления, на предприятиях и в учреждениях сферы обслуживания.
В Украине ввели карантин выходного дня
- 11 ноября правительство проголосовало за введение в Украине карантина выходного дня. Это означает, что кафе, рестораны и развлекательные заведения будут закрываться на выходные.
- Таким образом власть хочет разорвать цепочку распространения COVID-19. Мол, люди контактируют между собой больше всего именно в субботу и воскресенье. В то же время правительство уверило, что готово поддержать предпринимателей в период карантина.
- Новые ограничения будут действовать уже с 14 – 15 ноября. Против этого выступили рестораторы, по Украине прокатились массовые протесты. В частности, в Киеве люди собрались под Кабмином.
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