Министерство здравоохранения хочет ввести в Украине "часы для пенсионеров". Это время будет приоритетным для обслуживания пожилых людей.

Предварительно говорится о промежутке времени между 10:00 и 12:00. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на заседании Кабмина, сообщает 24 канал.

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Выделить отдельное время для приоритетного обслуживания пожилых украинцев и лиц с инвалидностью рекомендует постановление о новом карантине, отметил он.

Самая большая группа лиц, которая болеет и имеет тяжелое течение болезни, попадает именно в возрастную группу 60+,

– объяснил министр.

В частности, "часы для пенсионеров" предлагают ввести в органах местного самоуправления, на предприятиях и в учреждениях сферы обслуживания.

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