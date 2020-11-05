Минздрав предложил изменения для красных зон карантина: детали
Министерство здравоохранения предложило ввести определенные изменения в красных зонах карантина. Касаются эти изменения посещения магазинов, работы детсадов и школ, а также тестов на коронавирус.
Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в Минздраве разработали новые предложения по красным зонам, посмотрев на аналитику в европейских регионах, передает 24 канал.
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Какие изменения в красных зонах предлагает ввести Минздрав
- Разрешить работать магазинам, но с 7 до 8 вечера. В то же время количество посетителей должно быть не более одного человека на 20 метров квадратных.
- Разрешить работать детским садикам и школам с 1 по 4 классы. С 5 класса следует отправлять на дистанционное образование.
- Ввести новый показатель, связанный с количеством положительных тестов на коронавирус. Если в красном регионе число инфицированных превышает показатель 320 на 100 тысяч населения и показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех протестированных, Минздрав предлагает ограничить и не позволять выбирать противоэпидемиологические ограничения, а применять полностью весь перечень.
Карантин в Украине: основное
- 13 октября Кабмин принял решение о продлении карантина в Украине до 31 декабря 2020 года.
- С 2 ноября в Украине начали действовать обновленные зоны карантина - в красную попали 11 областных центров. Речь идет о Житомире, Ужгороде, Ивано-Франковске, Николаеве, Полтаве, Ровно, Сумах, Харькове, Хмельницком, Черновцах, Чернигове.
- 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдаун пока не будут вводить.
- Кроме того, в Минздраве Украины обсуждают возможность ввести в Украине карантин выходного дня.
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Какие ограничения сегодня действуют в карантинных зонах / инфографика 24 канала
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