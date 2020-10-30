Министерство здравоохранения Украины не исключает возможность ухода от принципа карантинного зонирования по цветам.

Такой вариант рассматривают и в правительстве. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, пишет "РБК-Украина".

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По его словам, Украина должна начать рассматривать единые принципы в карантинном зонировании. Однако о каких именно принципах идет речь – министр не уточнил.

"В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины – 24 канал), мы, наверное, уже должны отходить от светофорного принципа", – подчеркнул Немчинов.

Разделение Украины на зоны карантина

3 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина – Украину разделили на четыре зоны. Каждую пятницу, анализируя эпидемиологическую ситуацию, правительство пересматривает список регионов, которые относятся к каждой из них.

16 сентября правительство обновило порядок и правила карантинного зонирования по цветам. Изменения касаются карантинных правил в красной и оранжевой зонах, а также условий, при которых регионы в них будут попадать.

Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала

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