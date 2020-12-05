Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения принесли результаты. По словам Степанова, говорится и о карантине выходного дня.

Пока же Минздрав наблюдает уменьшение скорости распространения коронавируса. Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга Минздрава, пишет 24 канал.

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По словам министра, правительство не получило максимального результата, но введенные карантинные ограничения остановили ураганное распространения болезни.

Мы уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, что были неделю назад. У нас сегодня 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16 294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше,

– объяснил глава Минздрава.

В то же время, как объяснил Степанов, летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких среди стран Европы.

Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Украине: главное

По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировали 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Украине снова выздоровевших от коронавируса зарегистрировали больше, чем новых случаев COVID-19. За вчера от коронавируса выздоровели почти 15 тысяч украинцев.

коронавирусной болезни COVID-19. В Украине снова выздоровевших от коронавируса зарегистрировали больше, чем новых случаев COVID-19. За вчера от коронавируса выздоровели почти 15 тысяч украинцев. Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 801 716 человек, выздоровели – 412 533 человека. К сожалению, от осложнений умер 13 421 пациент, за прошедшие сутки зафиксировано 226 летальных случаев.

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Обратите внимание! Карантин выходного дня начал действовать в Украине с 14 по 30 ноября в субботу и воскресенье. Согласно ограничениям, на выходных могли работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки.

По мнению главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, за это время ограничения не смогли до конца оправдать ожидания. Разумков добавил, что сейчас происходит поиск путей уменьшения "коронавирусного удара", который также сказывается на экономике страны и социальных аспектах жизни украинцев.