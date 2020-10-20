Президент Владимир Зеленский 20 октября 2020 года выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде. В нем президент сказал, что, к сожалению, в повестке дня Нормандского формата никогда не было вопроса Крыма.

Но этот вопрос был, есть и всегда будет в украинской повестке дня. Об этом в выступлении сказал президент Украины, сообщает 24 канал.

Актуально Ежегодное обращение президента Зеленского к Верховной Раде: онлайн-трансляция

По его словам, мир не должен забыть о Крыме, пока он остается оккупированным, а украинцы и крымские татары подвергаются там регулярным преследованиям.

Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты,

– сказал президент.

Он подтвердил: "можно сколько угодно постить мемы о безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории".

Крымская платформа

Владимир Зеленский отметил, что власти ищут для этого новые действенные инструменты. Уже вернули вопрос Крыма в международную повестку дня и создали формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Инициативу Зеленский обсудил с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принять в ней активное участие.

Чтобы на "Донбасс Арене" зазвучал украинский гимн, а над Крымом взвился наш флаг, мы должны принимать решения, которые приближают деоккупацию,

– сказал глава государства.

Также он добавил, что завтра, 21 октября 2020 года, 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на передовую, чтобы услышать о ситуации не с социальных сетей, а со слов военных и местных.

Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде: смотрите трансляцию