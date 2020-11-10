В сети опубликовали полный текст соглашения о мире в Нагорном Карабахе. Его Армения, Азербайджан и Россия подписали около полуночи 10 ноября. Некоторые пункты документа уже подтвердили российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Подробности соглашения о мире в Карабахе

Текст соглашения опубликовали некоторые популярные Telegram -каналы и российские СМИ, в частности РБК . В начале документа говорится, что совместное заявление сделали президент Азербайджана Ильхам Алиев , премьер Армении Никол Пашинян и хозяин Кремля Владимир Путин .

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О чем заявили лидеры стран

Объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 минут по киевскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджан и Армения (далее – стороны) останавливаются на занимаемых ими позициях.

Агдамский район и территории, удерживаемые Арменией в Газахском районе, следует вернуть Азербайджану до 20 ноября 2020 года.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут миротворческий контингент России. Будет состоять он из 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием. Также туда направят 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Параллельно с развертыванием миротворцев РФ состоится вывод армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента РФ – 5 лет. В то же время существует вероятность автоматического продления на следующие 5 лет. Но произойдет это, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до окончания срока пребывания миротворцев о своем намерении прекратить применение этого положения.

С целью повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей будет развернут миротворческий центр контроля за прекращением огня.

Армения до 15 ноября 2020 года должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а к 1 декабря 2020 – Лачинский район. В то же время Ереван оставляет за собой Лачинский коридор шириной в 5 километров. Он будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и не будет затрагивать реку Шуша.

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору. Он обеспечит связь между Степанакертом (столица Карабаха) и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Должен состояться обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Сторонам следует разблокировать все экономические и транспортные связи в регионе. Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Цель таких шагов - организация беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

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Какие пункты соглашения официально подтвердила Россия

Сделал это российский президент Владимир Путин во время выступления после подписания документа. Его слова передает пресс-служба Кремля .

Основное из заявления Путина по итогам переговоров с Алиевым и Пашиняном

Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе с 00:00 10 ноября.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернут миротворческий контингент России.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев

Состоится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи региона.

Контроль за транспортным сообщением следует осуществлять, в частности, при содействии органов пограничной службы России.

Эти договоренности должны создать условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования на основе справедливости и в интересах армянского и азербайджанского народов.

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Заявление Азербайджана о подписании мирного соглашения по Карабаху

Президент страны Ильхам Алиев заявил, что этот документ ставит точку в урегулировании многолетнего карабахского конфликта. Соответствующие слова он произнес в ходе обращение к азербайджанскому народу.

По его словам, стороны вышли на урегулирование ситуации в Карабахе, которое отвечает интересам Азербайджана и Армении. В то же время он считает, что это "историческое" соглашение поможет достичь долгосрочный мир и положит конец кровопролитию.

Россия имеет особую роль в урегулировании карабахского конфликта, ее роль в дальнейшей деятельности в регионе будет весомой,

– отметил президент Азербайджана.

Также он обнародовал некоторые детали подписанного соглашения. Говорится о следующих пунктах:

вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут миротворческий контингент РФ общей численность 1 960 военнослужащих;

миротворческую деятельность в Карабахе совместно будут осуществлять Россия и Турция;

до 20 ноября Агдам следует вернуть под контроль Азербайджана;

Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район;

миротворцы РФ останутся в Карабахе на 5 лет с автоматическим продлением на очередную пятилетку, если Баку и Ереван не будут против.

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