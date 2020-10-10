В мире 29 миллионов женщин страдают от современного рабства, – Walk Free
Каждая 130-я женщина в мире состоит в принудительном браке, долговой кабале или в домашнем рабстве. Таким образом, количество "рабынь 21-го века" достигло критического количества – 29 миллионов.
Число жертв рабства – больше, чем когда-либо
О таких жутких цифрах сообщила соучредительница организации Walk Free Грейс Форрест во время своего выступления в ООН, информирует AP.
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Форрест отметила, что сегодня в мире больше людей находятся в рабстве, чем когда-либо. Современное рабство в Walk Free охарактеризовали как "когда один человек использует другого для личной или финансовой выгоды".
Главные жертвы современного рабства – женщины, ведь именно они составляют:
- 99% жертв сексуальной эксплуатации;
- 84% жертв принудительного брака;
- 58% жертв принудительного труда.
Наиболее уязвимые категории людей столкнулись с еще большим рабством из-за COVID-19,
– отметила Грейс Форрест.
В Walk Free требуют от ООН помочь остановить принудительные и детские браки. В 136 странах мира за них нет уголовной ответственности.