Каждая 130-я женщина в мире состоит в принудительном браке, долговой кабале или в домашнем рабстве. Таким образом, количество "рабынь 21-го века" достигло критического количества – 29 миллионов.

Число жертв рабства – больше, чем когда-либо

О таких жутких цифрах сообщила соучредительница организации Walk Free Грейс Форрест во время своего выступления в ООН, информирует AP.

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Форрест отметила, что сегодня в мире больше людей находятся в рабстве, чем когда-либо. Современное рабство в Walk Free охарактеризовали как "когда один человек использует другого для личной или финансовой выгоды".

Главные жертвы современного рабства – женщины, ведь именно они составляют:

99% жертв сексуальной эксплуатации;

84% жертв принудительного брака;

58% жертв принудительного труда.

Наиболее уязвимые категории людей столкнулись с еще большим рабством из-за COVID-19,

– отметила Грейс Форрест.

В Walk Free требуют от ООН помочь остановить принудительные и детские браки. В 136 странах мира за них нет уголовной ответственности.