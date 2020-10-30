Тело девушки с многочисленными ранениями от топора нашли на кладбище в Мирогороде. Полицейские быстро задержали подозреваемого в ужасном убийстве.

Вероятным убийцей оказался 18-летний парень, сообщают в полиции Полтавщины. По данным "Чрезвычайных новостей", накануне трагедии погибшая пошла гулять со своим одноклассником.

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С ними был его товарищ, который взял с собой топор.

Что известно об ужасном убийстве 17-летней девушки в Миргороде

По данным следствия, когда компания проходила мимо кладбища, один из друзей набросился на девушку и начал рубить ее топором. Возлюбленный погибшей стоял рядом и наблюдал за этим.

Изуродованное тело умершей товарищи оттащили подальше от дороги и скрыли в яме на кладбище. Там ее нашли коммунальщики.



Тело девушки спрятали в яме на кладбище / Фото полиции Полтавщины

Задержали только одного

Правоохранители утверждают, что товарищ подозреваемого сейчас фигурирует в уголовном деле как свидетель. Он объясняет следователям, что боялся стать следующей жертвой, поэтому скрыл преступление.

Досудебное расследование по факту умышленного убийства девушки продолжается. Если вину юноши докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Смотрите видео с места убийства 17-летней девушки в Миргороде: