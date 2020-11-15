Российских миротворцев не может быть на Донбассе. Такого варианта развития событий не рассматривали и не собираются это делать ни в коем случае. Вероятнее всего, такие фейки распространяет сама Россия.

Однако есть другой вариант присутствия российских служащих на Донбассе, он единственный. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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"Я могу заверить вас официально, что ни в одном варианте никаких российских миротворцев там быть не может. Единственное, что может быть – что некоторое время будут работать в рамках СЦКК, например, совместные группы ОБСЕ, украинских офицеров и российских офицеров", – сказал Арестович.

Он отметил, что так было еще с 2014 года. Офицеры как наблюдатели являются продолжением наблюдательной миссии в ТКГ.

Кто распространяет фейки о миротворцах

По словам Арестовича, информацию о вероятном введении миротворцев распространяет Россия. Там хотят посеять панику среди украинцев.

"Народ (украинский – 24 канал) еще не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любую измену. Это предательство делается специально, чтобы оказывать давление на население. И чтобы оппозиция давила на членов делегации и на президента Украины", – сказал Арестович.

К теме. Украинская делегация в ТКГ разработала "План действий по Донбассу", чтобы прекратить войну в регионе. Подробнее об этом – по ссылке.