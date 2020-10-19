Мировой рекорд: на аукционе в Саудовской Аравии продали сокола с 173300 долларов
Молодого сокола в Саудовской Аравии продали за 650 тысяч местных риалов (более 173 тысяч долларов или почти 5 миллионов гривен). За всю историю аукциона за этот вид птиц столько денег не платили – это рекорд.
Самый дорогой сокол в истории
На аукционе в Саудовской Аравии участвовали представители Саудовского соколиного клуба. Они и сообщили в фейсбуке о рекордной сделке по продаже.
Читайте также На Луганщине спасают животных, пострадавших вследствие масштабных пожаров
Сумма, которую отдали за птицу – 650 000 саудовских риалов (это 173 300 долларов США или почти 5 000 000 гривен в эквиваленте) – крупнейшая в истории.
Почему за него заплатили так дорого – точно не известно (обычно на таких аукционах речь идет о ценах в 10 – 50 000 долларов). Но известно следующее:
- Весит этот сокол 1,1 килограмма.
- Поймали его в дикой природе на севере Аравии.
- А принадлежит он к виду шахинов (рыжеголовых сапсанов).
Торги устроили в октябре, ведь скоро на Ближнем Востоке начнется зимний сезон охоты. Заметим, речь идет именно о соколиной охоте – части тысячелетнего культурного наследия Аравийского полуострова.
Контрабанда соколов – прибыльный "бизнес"
- На международном уровне соколы признаны видом, который находится под угрозой исчезновения. Продажу, ловлю, разведение и охоту с соколами обычно регулируют законами – в разных странах по-своему.
- В BBC рассказывали, что самолетами на Ближний Восток часто незаконно перевозят птиц. Ведь каждый сокол вряд ли будет стоить меньше 8000 долларов.
- В декабре 2019 попытку контрабанды соколов пресекли и в Украине. В аэропорту "Борисполь" пограничники нашли двух живых птиц, каждая из которых стоит 10 000 долларов – их хотели незаконно вывезти в ОАЭ просто в сумке.