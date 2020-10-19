Молодого сокола в Саудовской Аравии продали за 650 тысяч местных риалов (более 173 тысяч долларов или почти 5 миллионов гривен). За всю историю аукциона за этот вид птиц столько денег не платили – это рекорд.

Самый дорогой сокол в истории

На аукционе в Саудовской Аравии участвовали представители Саудовского соколиного клуба. Они и сообщили в фейсбуке о рекордной сделке по продаже.

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Сумма, которую отдали за птицу – 650 000 саудовских риалов (это 173 300 долларов США или почти 5 000 000 гривен в эквиваленте) – крупнейшая в истории.

Почему за него заплатили так дорого – точно не известно (обычно на таких аукционах речь идет о ценах в 10 – 50 000 долларов). Но известно следующее:

Весит этот сокол 1,1 килограмма.

Поймали его в дикой природе на севере Аравии.

А принадлежит он к виду шахинов (рыжеголовых сапсанов).

Торги устроили в октябре, ведь скоро на Ближнем Востоке начнется зимний сезон охоты. Заметим, речь идет именно о соколиной охоте – части тысячелетнего культурного наследия Аравийского полуострова.

Обратите внимание: соколы (Falco на латыни) способны развивать скорость в более чем 300 километров в час, с их помощью лишь в Саудовской Аравии ежегодно ловят или убивают до 2,5 миллиона других птиц и зверей.

Контрабанда соколов – прибыльный "бизнес"

На международном уровне соколы признаны видом, который находится под угрозой исчезновения. Продажу, ловлю, разведение и охоту с соколами обычно регулируют законами – в разных странах по-своему.

В BBC рассказывали, что самолетами на Ближний Восток часто незаконно перевозят птиц. Ведь каждый сокол вряд ли будет стоить меньше 8000 долларов.