Молитвы и борьба: как мировые политики реагируют на теракт в Вене
Ряд мировых лидеров уже выразили соболезнования пострадавшим во время теракта в Вене 2 ноября. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 4 человек.
Подробнее о реакции мировых лидеров на теракт в Австрии читайте в материале 24 канала.
Обратите внимание Школы закрыты, люди сидят дома, – посол Украины в Австрии рассказал о ситуации в Вене
Что сказали в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что недавние теракты в Вене и Кабуле в очередной раз напомнили миру, насколько важна борьба с "Исламским государством". По словам Столтенберга, никто не может остаться в стороне от вопроса терроризма.
Что сказал Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна разделяет шок и боль дружественного народа. Французы мысленно с австрийцами, которые стали жертвами теракта или потеряли во время трагедии своих близких. Теракт в Австрии является причиной для траура по всей Европе.
Макрон подчеркнул, что Австрия второй после Франции приняла на себя удар от исламистов.
Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся,
– заявил президент Франции.
Что сказала Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что немецкий народ с сочувствием и солидарностью поддерживает австрийских друзей. Кроме того, канцлер акцентировала внимание на необходимости "совместной борьбы" с исламским терроризмом.
Борьба против этих убийц и их подстрекателей – наша общая борьба,
– отметила Меркель.
Реакция США
- Президент США Дональд Трамп заявил, что нападения террористов на невинных людей должны прекратиться. США вместе с Австрией, Францией и всей Европой борются с террористами, в частности, радикальными исламистами.
- Кандидат в президенты США демократ Джо Байден также выразил соболезнования пострадавшим во время теракта. Байден отметил, что они с женой Джилл Байден вспоминают погибших в Вене в своих молитвах.
Реакция Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский написал, что в это трудное время Украина рядом с Австрией.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина резко осуждает теракт в Вене и готова оказать пострадавшим любую необходимую помощь.
Теракт в Вене: детали
- 2 ноября сторонники "Исламского государства" совершили масштабный теракт сразу на 6 локациях Вены.
- Трагедия унесла жизни 4 человек. Больше 10 пострадавших сейчас находятся в больнице.
- Одного из террористов удалось ликвидировать, его сообщники успели сбежать. Сейчас их разыскивает полиция.
- Власти Австрии усилили охрану не только в столице, но и на границах.
Поделиться новостью