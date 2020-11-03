Ряд мировых лидеров уже выразили соболезнования пострадавшим во время теракта в Вене 2 ноября. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 4 человек.

Подробнее о реакции мировых лидеров на теракт в Австрии читайте в материале 24 канала.

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Что сказали в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что недавние теракты в Вене и Кабуле в очередной раз напомнили миру, насколько важна борьба с "Исламским государством". По словам Столтенберга, никто не может остаться в стороне от вопроса терроризма.

Horrified by the terror attacks in #Afghanistan and #Austria. A reminder that terrorism affects all and the importance of continuing the fight against ISIS. My condolences to all those affected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 3, 2020

Обратите внимание! 2 ноября террористы напали на студенческий городок в Кабуле (столица Афганистана). Погибли по меньшей мере 20 человек.

Что сказал Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна разделяет шок и боль дружественного народа. Французы мысленно с австрийцами, которые стали жертвами теракта или потеряли во время трагедии своих близких. Теракт в Австрии является причиной для траура по всей Европе.

Макрон подчеркнул, что Австрия второй после Франции приняла на себя удар от исламистов.

Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся,

– заявил президент Франции.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Europa trauert. Eines der Unsrigen wurde hart vom islamistischen Terrorismus getroffen. Wir sind mit unseren Gedanken bei den Opfern, ihren Familien, den zerstörten Leben. Frankreich steht Österreich zur Seite und ist bereit, Unterstützung zu leisten. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 3, 2020

Что сказала Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что немецкий народ с сочувствием и солидарностью поддерживает австрийских друзей. Кроме того, канцлер акцентировала внимание на необходимости "совместной борьбы" с исламским терроризмом.

Борьба против этих убийц и их подстрекателей – наша общая борьба,

– отметила Меркель.

Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf - Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. pic.twitter.com/ijoiVEjSfG — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 3, 2020

Реакция США

Президент США Дональд Трамп заявил, что нападения террористов на невинных людей должны прекратиться. США вместе с Австрией, Францией и всей Европой борются с террористами, в частности, радикальными исламистами.

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден также выразил соболезнования пострадавшим во время теракта. Байден отметил, что они с женой Джилл Байден вспоминают погибших в Вене в своих молитвах.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что в это трудное время Украина рядом с Австрией.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина резко осуждает теракт в Вене и готова оказать пострадавшим любую необходимую помощь.

Теракт в Вене: детали