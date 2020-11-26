Мисс Беларусь-2008 Ольгу Хижинкову в третий раз арестовали из-за участия в протестах. 26 ноября состоялся еще один суд над девушкой.

Что известно об арестах и задержании Хижинковой

Наказание не будет добавляться к предыдущим, поэтому девушка пробудет в СИЗО до 11 декабря. Об этом рассказал адвокат Хижинковой, сообщает TUT.BY.

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Девушка находится в СИЗО с 8 ноября. За участие в марше 25 октября Хижинкову приговорили к 15 суткам ареста. Перед тем, 12 ноября, девушку осудили на 15 суток за участие в протестном марше 11 октября.

Что известно о Хижинковой

Девушка победила на конкурсе Мисс Беларусь-2008. Потом Хижинкова работала прес-секретарем ФК "Динамо – Брест".

С начала протестов девушка открыто выступала против насилия. Из-за этого ей пришлось уйти из Национальной школы красоты, где Хижинкова преподавала дефиле.

Обратите внимание! Протесты против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проходят более 3 месяцев. Особенно напряженную ситуацию наблюдают на выходных. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.