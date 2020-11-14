Прямо сейчас российские военные занимают позиции в Нагорном Карабахе, куда прибыли под видом миротворцев для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сложно представить себе менее сочетаемые друг с другом слова, чем "Россия" и "мир", но вот официально вооруженные представители страны-оккупанта введены в Карабах именно как миротворческие силы.

И даже если представить, что эти почти 2 тысячи зеленых человечков и вправду миротворцы, а не инструмент влияния Кремля на Южном Кавказе, легче не становится. Не становится потому, что миротворцам почти нигде и почти никогда не удавалось выполнить главное, да что там, единственное свое предназначение – остановить конфликт. Подробнее об етом – в блоге "Большой мир" на 24 канале.

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Кто такие миротворцы

Профессия миротворца довольна молодая. Первые люди, получающие зарплату за то, что пытались помешать 2 враждующим сторонам поубивать друг друга, появились только в конце 1940-х годов. В 1948 году Организация объединенных наций вооружила и отправила своих подчиненных на Ближний Восток, где только что появившееся государство Израиль оказалось втянуто в войну с арабскими соседями.

Об эффективности этого шага можно судить по происходящему в регионе спустя 70 с лишним лет после прибытия туда миротворцев: арабо-израильский конфликт, напомню, не урегулирован до сих пор.

К слову, в уставе ООН нет ни слова о миротворцах. При создании организации предполагалось, что пережившие кошмары Второй мировой войны народы Земли все новые конфликты будут разрешать исключительно мирным путем.

Но надежды на всеобщее разоружение и всепланетарное стремление к миру не оправдались и пришлось с ноля выдумывать этакий политический оксюморон: стоящие на страже мира вооруженные силы, со всеми присущими им атрибутами:

пулеметами;

танками;

авиацией.

При этом в ООН не было и нет монополии на миротворцев. По большому счету, любое государство или объединение государств может объявить какую-то группу вооруженных людей миротворцами. В разное время свои миротворческие силы были у НАТО, Африканского союза, Экономического сообщества стран Западной Африки, у Индии и Бог знает у кого еще.



Миротворцы Росии в Нагорном Карабахе / Фото Минобороны РФ/ТАСС

Скорее всего, вы ничего не слышали об успехах этих сил. Даже ООНовцы – самые первые и самые крупные миротворческие силы в мире – и те, если честно, отметились скорее громкими провалами, чем победами.

Уход голландского контингента из боснийской Сребреницы накануне беспрецедентной в послевоенной Европе резни, невмешательство бельгийцев в уничтожение боевиками 2 тысяч безоружных руандийских беженцев, гибель целого отряда самих же миротворцев от пуль повстанцев в Демократической республике Конго – вот это и есть "голубые каски" ООН.

Редкие исключения, такие как действительно героическое спасение украинскими миротворцами обреченных на смерть мирных боснийцев, которых наши соотечественники буквально своими телами закрывали при эвакуации из сербского окружения – к сожалению, лишь подчеркивают провальность других операций ООН.

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Что случилось з Ганди

У других миротворцев дела тоже обычно идут вовсе не блестяще: Индия, влезшая в конце 1980-х годов в конфликт на соседней Шри-Ланке, не только не помогла остановить гражданскую войну, не только потеряла убитыми больше тысячи своих солдат и офицеров, но еще и лишилась премьер-министра Раджива Ганди.



Раджив Ганди / Фото ruspekh

В 1991 году он был убит представителями одной из сторон шри-ланкийского противостояния, причем, организаторы удавшегося покушения подчеркивали, что премьер поплатился жизнью именно за решение отправить в соседнюю страну своих миротворцев.

"Эффект Черного ястреба"

Весь кошмар чужой войны, всю растерянность миротворцев, на нее отправленных увековечил режиссер Ридли Скотт в фильме "Падение черного ястреба". Фильм снят на основе реальных событий: в 1993 году американцы из миротворческого контингента в Сомали оказались втянуты в вооруженное противостояние с одной из местных группировок.

Всего за несколько часов активных боевых действий сомалийцы:

убили 18 американцев, одного гражданина Малайзии, также служившего в миротворческих силах;

сбили 2 американских вертолета;

уничтожили несколько единиц другой техники.

Вашингтон после этого принял решение о выводе войск из Сомали, а сама многострадальная африканская страна и по сей день не вернулась к нормальной мирной жизни. Кстати, после того катастрофического боя в сомалийской столице Могадишо, профессия миротворца едва не ушла в прошлое.



"Падение черного ястреба" / Скриншот с фильма

Гибель почти 20 американцев продемонстрировала уязвимость миротворческих сил, часть стран отказалась от участия в подобных миссиях, отозвала своих военных и контингенты миротворцев довольно быстро сократились с 80 до 20 тысяч человек. Этот феномен получил название "Эффект Черного ястреба" в честь модели потерянных американцами в Могадишо вертолетов. Но в последующие годы людей в голубых касках становилось все больше и сейчас миротворцами официально считаются порядка 100 тысяч человек.

К их чести, стоит признать, что они порой неплохо справляются с замораживанием конфликта. Правда, с массой оговорок. Например, они почти ничего не могут противопоставить партизанской или террористической тактике, то есть, эффективны только в условиях открытого военного противостояния, в котором стороны воздерживаются от диверсий или атак в тылу противника.

Миротворцы не примиряют, а разделяют

В большинстве случаев низкая эффективность миротворцев объясняется тем, что и они сами, и чиновники, принимающие решение об их отправке в ту или иную зону конфликта, имеют довольно смутное представление о тех краях, в которых разворачивается миссия, о людях, там живущих и проблемах, этих людей волнующих.

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Это довольно циничное сравнение, но от него трудно удержаться: миротворцы в большинстве конфликтных зон – это такой одушевленный забор, не примиряющий, а лишь разделяющий воюющие стороны. Российский же забор, как показывает история конфликтов в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, ставится вовсе не для того, чтобы разделять противников. А для того, чтобы в удобный для Кремля момент всадить одному из этих противников нож в спину.