Миссия ОБСЕ сообщила о присутствии оккупантов на участках разведения
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала присутствие членов российских вооруженных формирований на территории и вблизи участков разведения. Речь идет о территории в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
В вечернее и ночное время беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского. Об этом сообщила СММ ОБСЕ в Украине в ежедневном отчете, опубликованном 26 октября 2020 года.
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Где зафиксировали оккупантов
Согласно информации, 25 октября в пределах участка разведения наблюдатели видели 3 членов вооруженных формирований с наружными повязками с надписью "СЦКК" к югу от нового пролета моста возле Станицы Луганской.
В ночь с 23 на 24 октября в пределах участка разведения в районе Золотого, беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал лицо на прежней позиции вооруженных формирований РФ возле восточного края участка,
– отметили в отчете.
Наблюдатели 24 и 25 октября зафиксировали членов вооруженных формирований за пределами участка разведения. В то же время, 24 октября члены вооруженных формирований шли в сопровождении 3 человек в защитном снаряжении, отмечается в отчете.
Также 25 октября во время мониторинга на южной границе участка разведения – члены патруля Миссии зафиксировали 10 выстрелов по вооружению неустановленного типа.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала