В 10:00 9 декабря в Харькове должна начаться первая сессия Харьковского городского совета VIII созыва. Состоится заседание без избранного мэра Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении. В то же время под стенами органа запланировали митинг "Горсовет без ваты".

Подробнее о митинге "Горсовет без ваты"

Его организаторы – общественная организация "Союз ветеранов АТО". Свой шаг провести митинг активисты аргументируют тем, что "состав горсовета и его потенциальные решения вызывают обеспокоенность во многих харьковчан". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на харьковские СМИ.

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Откровенные коллаборационисты и сторонники "русского мира" с ОПЗЖ и партии Шария создадут свои фракции в городском совете, а партия Кернеса, который в 2014 году звал оккупанта, будет самой многочисленной. Поэтому чрезвычайно важно напомнить всем этим депутатам, что Харьков был, есть и будет украинским городом и никаких проявлений пророссийских взглядов не потерпит,

– отметили представители "Союза ветеранов АТО".

Их митинг начался в 9:00. В то же время к зданию горсовета прибыло большое количество полиции.

Также под стенами Харьковского горсовета собралась другая группа активистов. Они выступают против Харьковского коксохимического завода, поскольку тот отравляет людей.

Что происходило под стенами Харьковского горсовета утром 9 декабря

Первая сессия Харьковского горсовета VIII созыва: какие вопросы собираются рассмотреть депутаты

На повестке дня – 8 вопросов и "Разное". В частности, депутаты должны:

создать постоянные комиссии горсовета,

выбрать руководителей и заместителей председателей постоянных комиссий,

утвердить заместителей мэра,

создать исполнительный комитет и утвердить его персональный состав,

создать структуру исполнительных органов горсовета и положения о них,

рассмотреть вопрос об условиях оплаты труда городского головы.

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