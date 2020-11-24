Митинг ОПЗЖ у посольства США в Киеве: силовики оцепили территорию – фото, видео
В Киеве 24 ноября силовики оцепили территорию посольства США в Киеве. Вероятно, это связано с митингом, который организовала "Оппозиционная платформа – за жизнь".
Правоохранители перекрыли дорогу на улице Сикорского, где расположено посольство. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в фейсбуке.
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По информации dtp.kiev.ua, к силовикам присоединились спасатели ГСЧС и медики.
Что происходит
Вероятно, полиция усилила меры безопасности из-за митинга пророссийской партии ОПЗЖ. Протестующие утверждают о якобы вмешательстве США во внутренние дела Украины, информирует Obozrevatel.
На место происшествия митингующих привезли на автобусах. По данным издания, ожидали, что на митинге будет около 1,5 тысяч человек.
К слову, возле станции метро "Берестейская" на акцию протеста собирались пенсионеры.
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