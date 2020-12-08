В Белгород-Днестровском Одесской области недавно избрали нового мэра – Виталия Граждана из ОПЗЖ. После прихода в новый кабинет он хотел установить систему охранной сигнализации, но вместо этого нашел скрытые камеры.

Устройства для записи вмонтировали в датчики пожарной сигнализации, рассказал Виталий Граждан на своей странице в фейсбук.

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Всего мы обнаружили 3 камеры – 2 в моем кабинете и еще 1 – в приемной. Мы оперативно вызвали наряд полиции для фиксации правонарушения,

– сообщил городской глава.

Он подчеркнул, что еще стоит узнать, когда именно в кабинете установили камеры. В такой способ можно будет узнать, за кем именно намерены следить за новым мэром или его предшественником.

"Обращаюсь персонально к тем, кто был так глуп, что подумал, будто я не проверю свой кабинет на наличие скрытых средств. Хочу вас разочаровать: ваша операция в любом случае увенчалась бы провалом", – заявил Виталий Граждан.

Скрытые камеры нашли в кабинете мэра Белгород-Днестровского: смотрите фото