Мэр Бишкека подал в отставку из-за протестов
Мэр Бишкека Азиз Суракматов 6 октября подал в отставку по собственному желанию. Накануне в Кыргызтане вспыхнули протесты.
Решение об отставке мэра должен принять представительный орган местного самоуправления. Пресс-секретарь мэра Гуля Алмамбетова опубликовала фото заявления в Фейсбуке.
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Также с должности решили уйти руководители Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей.
К слову, ранее протестующие захватили помещение мэрии столицы. Кабинет Суракматова тогда занял "народный" мэр Жоошбек Коеналиев.
Протесты в Кыргызтане: что надо знать
- В Москве 4 октября состоялись парламентские выборы. В парламент попали преимущественно провластные партии. Поэтому не согласные с результатами выборов люди вышли на массовые протесты.
- Затем между митингующими и силовиками вспыхнули беспорядки. В результате по меньшей мере 1 человек погиб, еще сотни – ранены.
- В стране проведут новые выборы.