Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что в период пандемии коронавируса следует забыть о старых распрях. Говорится о скандале весной, когда черкасский мэр, несмотря на решение правительства, отказывался вводить карантин в городе. А позже еще и подал в суд на Зеленского.

Детали заявления Бондаренко

Мэр Черкасс прежде всего обратился к депутатам горсовета. Он отметил, что следует забыть обо всех предвыборных распрях и выборов в целом. Поскольку нужно объединиться и работать на благо Черкасс и Украины. Такое заявление Бондаренко сделал в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке.

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Сегодня мы должны забыть обо всем. Скажу откровенно так: почему мы в команду взяли представителя пропрезидентской партии. Потому что мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как мэр я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города,

– отметил Бондаренко.

По его словам, хотя он и является горячим, но искренним человеком, который "всегда будет бок о бок стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну".

"Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача – совместно работать на Украину", – констатировал он.

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