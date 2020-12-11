Я – горячий человек: мэр Черкасс Бондаренко извинился перед Зеленским
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что в период пандемии коронавируса следует забыть о старых распрях. Говорится о скандале весной, когда черкасский мэр, несмотря на решение правительства, отказывался вводить карантин в городе. А позже еще и подал в суд на Зеленского.
Детали заявления Бондаренко
Мэр Черкасс прежде всего обратился к депутатам горсовета. Он отметил, что следует забыть обо всех предвыборных распрях и выборов в целом. Поскольку нужно объединиться и работать на благо Черкасс и Украины. Такое заявление Бондаренко сделал в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке.
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Сегодня мы должны забыть обо всем. Скажу откровенно так: почему мы в команду взяли представителя пропрезидентской партии. Потому что мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как мэр я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города,
– отметил Бондаренко.
По его словам, хотя он и является горячим, но искренним человеком, который "всегда будет бок о бок стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну".
"Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача – совместно работать на Украину", – констатировал он.
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Извинения Бондаренко перед Зеленским: смотрите видео
Главное о конфликте между Зеленским и Бондаренко
- 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантинные ограничения, в частности на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан.
- Поэтому Зеленский и глава МВД Арсен Аваков пригрозили Бондаренко юридическими последствиями. А Нацполиция открыла производство о нарушении санитарных правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных болезней.
- На 4 число Бондаренко вызвали на допрос. Впоследствии он обратился к Зеленскому с заявлением, что "Черкассы будут сопротивляться".
- 7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.
- 20 мая на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином. Президент заявил, что с такими бандитами не сядет за один стол ". Ведь против Бондаренко открыли множество уголовных дел.
- После мэр Черкасс опубликовал ответ главе государства касательно 19 уголовных производств против него. Он отметил, что их нарушали за его политическую деятельность, в частности за то, что Зеленский стал президентом.
- Такое высказывание оскорбило мэра Черкасс. И 27 мая он обратился в суд и просил взыскать с Зеленского 1 гривну за моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации.
- Однако суд иск Бондаренко не принял, потому что слова президента "не содержат заведомо ложную информацию или чрезмерно оценочные суждения".
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