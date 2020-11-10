Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заболел коронавирусом. Ранее он отменял в городе карантин и скандалил из-за этого с Владимиром Зеленским и Арсеном Аваковым.

У городского главы Черкасс диагностировали коронавирус

Мэр Черкасс Бондаренко сообщил о положительном результате теста на COVID-19 в своем видеообращении в фейсбуке.

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Коронавирус не обошло стороной и меня, потому что тест, который я сдал в третьей черкасской городской больницы, стал плюсовым,

– заявил он.

Мэр добавил, что чувствует себя нормально. С 5 ноября он находится на изоляции. Работать продолжает, однако дистанционно.

Однако он продолжает критиковать карантин

В то же время Бондаренко не прекратил возмущаться усилению карантина в Украине. "Вы знаете, что правительство планирует уже в ближайшие выходные ввести карантин выходного дня. Это не полный локдаун, но его последствия для города будут плачевными", – отметил мэр Черкасс.

Он считает, что такой шаг приведет к потере рабочих мест и сокращению поступлений в бюджет города. Городской глава пообещал анализировать все инициативы правительства "с холодной головой" и не останавливать экономику города.

И делает это не впервые

Бондаренко напомнил, как весной отказался выполнять решение Кабмина вводить полный локдаун в Черкассах. Мэр считает, что поступил тогда правильно. На этот раз он тоже будет принимать решение, по его словам, только "в интересах общества и принимая во внимание экспертное мнение врачей".

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