Мэр Черкасс, который ссорился с Зеленским из-за карантина, заразился коронавирусом
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заболел коронавирусом. Ранее он отменял в городе карантин и скандалил из-за этого с Владимиром Зеленским и Арсеном Аваковым.
У городского главы Черкасс диагностировали коронавирус
Мэр Черкасс Бондаренко сообщил о положительном результате теста на COVID-19 в своем видеообращении в фейсбуке.
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Коронавирус не обошло стороной и меня, потому что тест, который я сдал в третьей черкасской городской больницы, стал плюсовым,
– заявил он.
Мэр добавил, что чувствует себя нормально. С 5 ноября он находится на изоляции. Работать продолжает, однако дистанционно.
Однако он продолжает критиковать карантин
В то же время Бондаренко не прекратил возмущаться усилению карантина в Украине. "Вы знаете, что правительство планирует уже в ближайшие выходные ввести карантин выходного дня. Это не полный локдаун, но его последствия для города будут плачевными", – отметил мэр Черкасс.
Он считает, что такой шаг приведет к потере рабочих мест и сокращению поступлений в бюджет города. Городской глава пообещал анализировать все инициативы правительства "с холодной головой" и не останавливать экономику города.
И делает это не впервые
Бондаренко напомнил, как весной отказался выполнять решение Кабмина вводить полный локдаун в Черкассах. Мэр считает, что поступил тогда правильно. На этот раз он тоже будет принимать решение, по его словам, только "в интересах общества и принимая во внимание экспертное мнение врачей".
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Конфликт Бондаренко со Зеленским: что известно
- Власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города. В то же время правительство рекомендовало ослабление только с 11 мая. Поэтому полиция начала уголовное производство.
- Бондаренко тогда заявлял, что ослабление карантина в городе безопасно делать, а правоохранителей он не боится. На это жестко отреагировал глава МВД Арсен Аваков.
- Также мэр обратился к Зеленскому с призывом не давить на него. Президент же назвал чиновника бандитом. Больше о конфликте читайте здесь.
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