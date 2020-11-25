Киевский апелляционный суд 25 ноября отказал в удовлетворении иска Анатолия Бондаренко против Владимира Зеленского. Дело касалось защиты чести и достоинства мэра Черкасс.

Рассмотрение дела состоялось 25 ноября на открытом заседании. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Суд отказал в удовлетворении иска Бондаренко против президента Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении ложной информации и взыскании компенсации морального вреда.

Таким образом, решение Печерского районного суда от 1 октября оставили без изменений, а апелляционную жалобу не удовлетворили.

Обратите внимание! Тогда Печерский районный суд пришел к выводу, что высказывания Зеленского не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений.

В чем суть дела

27 мая городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против Президента Украины Владимира Зеленского.

с иском о защите чести и достоинства против Президента Украины Владимира Зеленского. Дело в том, что 20 мая Зеленский, говоря о мэре Черкасс, сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет".

В октябре суд отказал в удовлетворении иска. Согласно обнародованному решению, суд оценил слова Зеленского как"субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения с должностным лицом".

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