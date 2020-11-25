Мэр Черкасс проиграл суд по делу против Зеленского
Киевский апелляционный суд 25 ноября отказал в удовлетворении иска Анатолия Бондаренко против Владимира Зеленского. Дело касалось защиты чести и достоинства мэра Черкасс.
Рассмотрение дела состоялось 25 ноября на открытом заседании. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Суд отказал в удовлетворении иска Бондаренко против президента Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении ложной информации и взыскании компенсации морального вреда.
Таким образом, решение Печерского районного суда от 1 октября оставили без изменений, а апелляционную жалобу не удовлетворили.
В чем суть дела
- 27 мая городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против Президента Украины Владимира Зеленского.
- Дело в том, что 20 мая Зеленский, говоря о мэре Черкасс, сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет".
- В октябре суд отказал в удовлетворении иска. Согласно обнародованному решению, суд оценил слова Зеленского как"субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения с должностным лицом".
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Больше о скандале в Черкассах
- Мэр города разрешил досрочно смягчить карантин с 1 мая. А именно возобновить работу части непродовольственных магазинов, мастерских, парикмахерских, рынков, парков и даже летних площадок ресторанов.
- В то же время в целом по Украине карантин разрешили ослабить только с 12 мая. Полиция открыла уголовное дело, а Владимир Зеленский и Арсен Аваков пригрозили городскому голове Черкасс юридическими последствиями.
- Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр. Он заявил, что категорически не поддерживает соответствующее решение местных властей.
- Интересно также, что Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жесткие карантинные ограничения.
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