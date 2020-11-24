Власти Ивано-Франковска разрешили организовать в городе новогоднюю ярмарку, несмотря на пандемию коронавируса. Мэр Ивано-Франковска объяснил, что таким образом городские власти решили поддержать предпринимателей. В то же время Руслан Марцинкив анонсировал определенные ограничения, которые будут действовать на ярмарке.

Марцинкив заметил, что продуктов на ярмарке не будет. Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

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Мэр Ивано-Франковска отметил, что на ярмарке будут действовать определенные ограничения. К примеру, люди могут торговать только промышленными товарами и сувенирами. А вот продукты питания будут под запретом. Как и фестивали и концерты.

Разве к Рождеству не стоит зажечь елку и празднично украсить город? Думаем о мероприятиях в онлайн-режиме, о фотозонах. Массового скопления людей не будет, но ощущение праздника в городе мы обеспечим,

– подчеркнул Марцинкив.

Заметим, что Руслан Марцинкив был одним из тех, кто отказывался вводить в городе карантин выходного дня. Но потом все-таки передумал. Марцинкив объяснил, что город решил все же соблюдать ограничения, ведь правительство не учитывает решения органов местной власти.

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