Скопления людей не будет: мэр Ивано-Франковска рассказал о работе рождественских ярмарок
Власти Ивано-Франковска разрешили организовать в городе новогоднюю ярмарку, несмотря на пандемию коронавируса. Мэр Ивано-Франковска объяснил, что таким образом городские власти решили поддержать предпринимателей. В то же время Руслан Марцинкив анонсировал определенные ограничения, которые будут действовать на ярмарке.
Марцинкив заметил, что продуктов на ярмарке не будет. Об этом он сказал в интервью "Укринформу".
Важно Самый благоприятный город для бизнеса: что позволило Ивано-Франковску возглавить рейтинг
Мэр Ивано-Франковска отметил, что на ярмарке будут действовать определенные ограничения. К примеру, люди могут торговать только промышленными товарами и сувенирами. А вот продукты питания будут под запретом. Как и фестивали и концерты.
Разве к Рождеству не стоит зажечь елку и празднично украсить город? Думаем о мероприятиях в онлайн-режиме, о фотозонах. Массового скопления людей не будет, но ощущение праздника в городе мы обеспечим,
– подчеркнул Марцинкив.
Заметим, что Руслан Марцинкив был одним из тех, кто отказывался вводить в городе карантин выходного дня. Но потом все-таки передумал. Марцинкив объяснил, что город решил все же соблюдать ограничения, ведь правительство не учитывает решения органов местной власти.
К теме Передумали: в Ивано-Франковске решили соблюдать карантин выходного дня
Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске
- С начала пандемии в Ивано-Франковске подтвердили 32 826 случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, 580 больных умерли, в то же время 12 917 человек выздоровели.
- Только за минувшие сутки в городе подтвердили 530 новых больных. Тогда как 108 человек выздоровели, а еще 9 умерли.
- Марцинкив заверил, что ситуация в Ивано-Франковске стабилизируется. В городских больницах находятся 520 – 540 больных, а пациентов, у которых незначительные симптомы, госпитализируют в родильный дом и детскую больницу.
Поделиться новостью