Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что получил положительный тест на коронавирус.

Коронавирус у Кличко: что известно

Соответствующее сообщение Кличко опубликовал в телеграме. Мэр Киева подчеркнул, что специфика его работы во время пандемии предусматривает постоянный риск – речь идет прежде всего об общении с людьми и проверке больниц. В частности, он регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19.

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Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Последний, к сожалению, неутешительный,

– заметил политик.

Кличко добавил, что сейчас чувствует себя хорошо. Правда, в течение ближайшего времени будет работать из дома, поскольку вынужден пойти на самоизоляцию.

"Пожалуйста, не пренебрегайте правилами и не игнорируйте угрозу! Берегите себя!" – подчеркнул он.

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