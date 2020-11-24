Киевский городской глава Виталий Кличко продолжает лично контролировать строительство тоннеля метро на Виноградарь от станции "Мостицкая" до станции "Сырец", что осуществляется генеральным подрядчиком работ ОАО "Киевметробуд".

Вместе с мэром 24 ноября строительство посетили, в частности, начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, заместитель генерального директора ОАО "Киевметробуд" по вопросам экономики и финансов Алексей Кутовый.

На этот раз мэр спустился непосредственно в тоннель, где оценил прогресс в работе метростроевцев, и прямо под землей возле пульта управления проходческим щитом "Галина" ответил на вопросы журналистов ASPI news.

Поздравляем вас с избранием второй раз на должность мэра Киева. Некоторые СМИ сообщали, якобы, воруются деньги, что-то не строится, но мы видим, что метро строится быстрыми темпами.



Спасибо. Как я и обещал, сейчас идет плановая проверка работы по строительству Сырецко-Печерской линии метро на Виноградарь. Два месяца назад мы видели, как щит начал врезаться в почву, а сегодня пройдено почти 500 метров тоннеля. Специалисты обещают, что при отсутствии форс-мажоров состоится стыкование между станциями "Сырец" и "Мостицкая". Параллельно метростроевцы движутся и в сторону будущей станции "Проспект Правды". Работы продолжаются по плану, проблем нет, финансирование происходит в полном объеме, сюрпризов под землей в виде изменений породы или почвы тоже нет.

Мы знаем, что были попытки заблокировать работу компании-генподрядчика "Киевметробуд". Есть ли у "Киевметробуда" проблемы сейчас?

Сейчас метростроевцы идут на опережение графика работ, однако, как я неоднократно говорил, главное для киевлян, чтобы в декабре 2021 года две новые станции метро на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – были открыты, потому что запланировано, что около 60 тысяч человек в сутки будут пользоваться этими станциями. Ключевые критерии оценки работы – все идет по плану, никаких сбоев нет. Сейчас контролируем все процессы строительства и постоянно отчитываемся киевлянам о ходе сооружения метро на Виноградарь. Повторяюсь, финансирование строительства было восстановлено, происходит вовремя и в полном объеме.

На вопрос, мешают ли бесконечные проверки деятельности ПАО "Киевметробуд" со стороны силовых органов, на что мэр города ответил: "У них своя работа, а мы должны убедиться, что каждая копейка, выделенная на строительство метро, должна идти по целевому назначению, бюджетный процесс контролирует начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский".

Далее ход строительства метро на Виноградарь прокомментировал Виктор Брагинский: "Сегодня происходит очередная инспекция киевского городского главы Виталия Кличко строительства станций метро на Виноградарь "Мостицкая" и "Проспект Правды". На данный момент туннельно-проходческий комплекс прошел уже 428 метров в сторону станции "Сырец". Работа продолжается в плановом порядке, даже с некоторым опережением графика. Вы знаете, открытие двух станций планируется в декабре 2021 года, а "Киевметробуд" укладывается в план-график".

Заместитель генерального директора ОАО "Киевметробуд" по вопросам экономики и финансов Алексей Кутовый рассказал о финансовых аспектах строительства: "Действительно, из-за ареста счетов и атаки исполнительных органов власти у нас были некоторые проблемы с бюджетным финансированием. Однако мэр столицы Виталий Кличко и городские власти предоставили нам ощутимую помощь, и сейчас работы финансируются на 100%. Более того, в бюджете города на 2021 год заложены средства, необходимые для завершения строительства метро на Виноградарь".

Своими впечатлениями от сотрудничества с киевской городской властью поделился также директор по управлению проектами ПАО "Киевметробуд" Юрий Батлук: "Мэр регулярно посещает наши строительные площадки для осуществления непосредственного контроля по выполнению работ. На этот раз Виталий Владимирович спустился уже к готовому участку тоннеля. Мэра интересовало, придерживаемся ли мы проектной скорости проходки. Отмечу, мы надеемся финишировать даже раньше назначенного срока. Также городской глава очень интересовался техническим состоянием щита. Мы обсудили с ним все нюансы, объяснили принципы построения агрегата, периодичность замен технологических частей, особенности работы данного вида оборудования. То есть мэр очень глубоко вникает в проблематику строительства метро.

Также положительно оценивает нашу работу непосредственный заказчик строительства – КП "Киевский метрополитен". В частности, Виктор Брагинский отметил, что в работах по сооружению основных конструкций виден заметный прогресс. Впрочем, заказчик осуществляет еженедельную проверку наших площадок. Кроме этого, мы два раза в неделю отчитываемся о выполнении работ информационными справками. Мы делаем все для того, чтобы до декабря 2021 года были успешно сданы в эксплуатацию две станции метро на Виноградарь".

Директор департамента финансов КГГА Владимир Репик подчеркнул, что в бюджете Киева на 2021 год строительство метро на Виноградарь полностью профинансировано, в документе заложено достаточно денег, чтобы две новые станции были построены по графику.