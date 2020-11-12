Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заболел COVID-19. Сейчас он находится в инфекционном отделении Центральной городской больницы.

Он призвал всех не выходить из дома без лишней нужды и поблагодарил медиков. Об этом политик написал на своей фейсбук-странице.

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"Пишу из 4 бокса на Валах. На себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких", – отметил он.

Мэр Кропивницкого также попросил жителей города соблюдать социальную дистанцию, использовать средства защиты и мыть руки.

Справка. По состоянию на 12 ноября в Кировоградской области выявили 3 204 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 107 человек. 1 581 пациентов выздоровели.

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