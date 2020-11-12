Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заболел COVID-19
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заболел COVID-19. Сейчас он находится в инфекционном отделении Центральной городской больницы.
Он призвал всех не выходить из дома без лишней нужды и поблагодарил медиков. Об этом политик написал на своей фейсбук-странице.
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"Пишу из 4 бокса на Валах. На себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких", – отметил он.
Мэр Кропивницкого также попросил жителей города соблюдать социальную дистанцию, использовать средства защиты и мыть руки.
COVID-19 у украинских политиков
- Сначала стало известно о коронавирус у украинского президента Владимира Зеленского. Ранее болезнь преодолела его жена
- Заразился коронавирусом и глава Офиса президента – Андрей Ермак. Он пошел на самоизоляцию, однако будет работать дистанционно.
- Положительный тест на COVID-19 получил спикер парламента Дмитрий Разумков. Инфицировался также вицепремьер Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.
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