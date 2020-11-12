Имитация борьбы с COVID-19, – мэр Мукачева о введении карантина выходного дня
Городской голова Мукачево Андрей Балога заявил, что введение в Украине карантина выходного дня - имитация борьбы с COVID-19. Он призвал бизнес делать все необходимое, чтобы выжить в нынешних сложных условиях.
Свое недовольство решением правительства усилить карантин на выходные выразил в Фейсбуке мэр Мукачево Андрей Балога.
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Карантин выходного дня – очередной шаг, который лишь имитирует борьбу с распространением коронавируса в Украине,
– отметил Балога.
По его словам, от таких ограничений эффекта будет мало, а вреда для сферы обслуживания и досуга очень много. "Ведь малый и средний бизнес, который и так едва выживает в условиях эпидемии, не может в будни платить зарплаты и налоги, а на выходных – нет", – отметил мэр.
Балога добавил: то, что происходит, является следствием нецелевого использования денег в течение последних 8 месяцев.
"Я призываю бизнес делать все, чтобы выжить в этих тяжелых условиях, соблюдая все необходимые условия работы", – подытожил мэр. Жителям города он пожелал беречь себя и родных.
Карантин выходного дня в Украине: основное
- Правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Украинские предприниматели протестуют против таких ограничений. Они опасаются, что их бизнес понесет огромные убытки.
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