Городской голова Мукачево Андрей Балога заявил, что введение в Украине карантина выходного дня - имитация борьбы с COVID-19. Он призвал бизнес делать все необходимое, чтобы выжить в нынешних сложных условиях.

Свое недовольство решением правительства усилить карантин на выходные выразил в Фейсбуке мэр Мукачево Андрей Балога.

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Карантин выходного дня – очередной шаг, который лишь имитирует борьбу с распространением коронавируса в Украине,

– отметил Балога.

По его словам, от таких ограничений эффекта будет мало, а вреда для сферы обслуживания и досуга очень много. "Ведь малый и средний бизнес, который и так едва выживает в условиях эпидемии, не может в будни платить зарплаты и налоги, а на выходных – нет", – отметил мэр.

Балога добавил: то, что происходит, является следствием нецелевого использования денег в течение последних 8 месяцев.

"Я призываю бизнес делать все, чтобы выжить в этих тяжелых условиях, соблюдая все необходимые условия работы", – подытожил мэр. Жителям города он пожелал беречь себя и родных.

Карантин выходного дня в Украине: основное