В свежем выпуске "Ты смотри!" за 30 ноября – в городке Дубляны городской глава Василий Попович подрался с местными жителями. Львовские владельцы ресторанов в знак протеста против карантина выходного дня решили оригинально обратиться к правительству.

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В Харькове полицейские остановили маршрутное такси, чтобы выяснить, не много ли там пассажиров. Оказалось, что 2 пенсионерки лишние. В ответ водитель и пассажиры устроили перепалку с правоохранителями.

Более миллиона просмотров в фейсбуке получило видеообращение одесской предпринимательницы Ольги Костенко, которая работает на рынке "Седьмой километр". В коротком видео она прямо и жестко рассказала, почему малый бизнес против так называемого НКВД – приказа о карантине выходного дня.

Во Львове один из пассажиров троллейбуса решил защититься от COVID-19, использовав крепкую жидкость не для наружного применения, а для внутреннего.

На Львовщине 2 местных депутата Николай Пущак и Андрей Жидачек попытались автомобилем заехать в подъезд многоэтажки.