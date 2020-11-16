Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 ноября провел онлайн-совещание с городскими главами по карантину. Прежде всего руководители городов отмечали, что вопрос введения карантина выходного дня нужно было сначала обсуждать с местным самоуправлением.

Дефицит общения центральной власти с местной и приводит к решениям, которые принимает Кабинет Министров. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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Он также отметил, что во время совещания премьер-министр не отчитывал мэров за сопротивление, которое они оказали относительно введения карантина выходного дня.

"На орехи мы не получили", – подчеркнул он.

По словам городского главы Житомира, сейчас именно органы местного самоуправления взяли на себя всю борьбу с COVID-19.

Вопросы, которые мэр Житомира поднимал во время совещания со Шмыгалем

Также на совещании мэр города поднимал вопрос об обеспеченности лекарствами медучреждений. Ведь есть очень много препаратов, в которых нуждаются тяжелые больные, но их почти невозможно купить за средства больниц. Говорится, например, про "Актемру".

В то же время на руках продается по 40-50 тысяч гривен за 1 флакон. Таких нужно 3 для прохождения курса. Это, фактически, мародерство во время пандемии,

– заметил он.

Сергей Сухомлин сообщил, что во время совещания озвучил, что Житомирский городской совет еще несколько месяцев назад выделил деньги на обеспечение вакцинирования всех медработников. Но в настоящее время получено на весь город лишь 50 доз.

"Премьер пообещал разобраться с этими вопросами. И уже 19 ноября будет следующее совещание. Думаю, что, возможно, ситуация изменится к лучшему", – считает мэр Житомира.

Ситуация с COVID-19 в Житомире

Городской мэр рассказал, что сейчас более 300 человек находятся в больницах. В городе еще есть запас коек. В частности, подготовлены отдельные помещения в медицинских учреждениях, чтобы обеспечить всех койкоместами.

Также он отметил, что в Житомире нет проблем с обеспечением кислорода. Впрочем вспомнил, что на прошлой неделе возникла сложная ситуация.

Поставщики кислорода отказывались от исполнения контрактов, потому что у них не было в наличии такого объема. Нашли других, установили криоцилиндр,

– прокомментировал Сергей Сухомлин.

По его словам, криоцилиндр на 7 тонн жидкого кислорода установлен в городской больнице. 17 ноября он уже будет работать. Это обеспечит больницу примерно на неделю кислородом.



В Житомире установили 7-тонный криоцилиндр / Фото пресс-службы городского совета