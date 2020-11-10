Спецоперация СБУ по разоблачению городского головы Кременной, который проиграл выборы но еще не отошел от дел, длилась больше месяца. Работники службы задержали его по тому же делу, что и его заместителя в октябре.

О разоблачении мэра на Луганщине сообщили в пресс-службе СБУ. О том, что речь идет именно о руководителе Кременной Юрии Прокопенко, свидетельствуют фотографии с места задержания. В СБУ и прокуратуре Луганщины не закрыли визитку с ФИО чиновника.

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Вместе с ним по делу проходит первый заместитель мэра Георгий Дзивульский.

За что задержали мэра

Как утверждают следователи, Прокопенко вместе со своим подчиненным якобы требовал от руководства фирмы-победителя в тендере откат. Во время передачи 10% от суммы договора – 46 тысяч гривен в октябре правоохранители задержали Дзивульського. Впоследствии – пришли за самим мэром.

Юрию Прокопенко сообщили о подозрении во взяточничестве / Фото пресс-службы СБУ

В СБУ говорят, что чиновники хотели обогатиться за счет компании, которая должна была заниматься капитальным ремонтом тротуара и обустроить в городе скейт-парк.

По подозрению в получении неправомерной выгоды служебным лицом Прокопенко могут отправить в тюрьму на срок от 3 до 6 лет.

Будет новый мэр

Из-за отсутствия руководства у Кременной фактически никаких проблем не возникнет. Поскольку вскоре город возглавит победитель местных выборов – бывший нардеп от "Партии регионов" и фигурант дел о покушении на территориальную целостность Украины Владимир Струк.