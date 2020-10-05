В обед 5 октября 2020 года мэр Умани Александр Цебрий почувствовал слабость и усталость. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19.

Об этом мэр Умани сообщил в видеообращении на личной фейсбук-странице. По его словам, он перестал чувствовать вкус, поэтому решил проконсультироваться с врачом.

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Мэр отметил, что вызвал скорую помощь. В больнице у него обнаружили двустороннюю пневмонию начальной стадии и настояли на госпитализации.

Хочу, чтобы эту информацию вы получили непосредственно от меня, а не из слухов и сплетен, которые 100-процентно будут распространяться по нашему славному городу,

– подтвердил Александр Цебрий.

Сейчас он находится в инфекционном отделении Уманской городской больницы, где ему оказали помощь и взяли образцы на ПЦР-тестирование. Результаты на тест COVID-19 ожидают завтра, 6 октября.

"Будут результаты – будем знать, как лечить", – добавил глава города.

Видеообращение мэра Умани Александра Цебрия: смотрите полное видео