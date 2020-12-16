В мэрию Анны Идальго, которая управляет Парижем, в 2018 году приняли на работу 11 женщин и 5 мужчин. Это не прошло безнаказанно – учреждение оштрафовали за дискриминацию на 90 тысяч евро.

Мэрию Парижа оштрафовали за дискриминацию мужчин

Анн Идальго руководит Парижем с 2014 года – как первая женщина-мэр в истории города. И все бы ничего, но государство решило проверить, хорошо ли она работает. О результатах проверки рассказали в Le Monde.

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Оказалось, что в 2018 году в мэрию взяли на работу на высшие руководящие должности 11 женщин и 5 мужчин. По французскому законодательству, это было серьезным нарушением – несбалансированным продвижением по службе между мужчинами и женщинами.

Как следствие, на мэрию наложили санкции – штраф за дискриминацию мужчин в 90 тысяч евро.

В правительстве Франции установили, что 69% вновь женщин на руководящих должностях в мэрии Парижа – это "очень высокий показатель феминизации". Ведь каждый пол должен получить не менее 40% назначений на должности.

Как отреагировала руководительница города Анн Идальго

Анн Идальго удивлена штрафом. Мол, администрация города изо всех сил пыталась сбалансировать количество женщин и мужчин на управленческих должностях.

И хотя в 2019 году во Франции отменили штрафы за превосходство мужчин или женщин в назначениях на должности, мэрия Парижа будет и дальше пытаться придерживаться разумного баланса. Сейчас, в 2020, на город работают 56% женщин.