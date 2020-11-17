В Кабмине пообещали штрафовать и мэров за отказ от карантина выходного дня
Городских голов, которые будут выдавать распоряжения или другие похожие документы об отмене карантина выходного дня, тоже будут штрафовать. На них могут составлять такие же админпротоколы, как и на предпринимателей.
Городские головы никак не влияют на реализацию постановления Кабмина о карантине выходного дня, уточнил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. О штрафах для непокорных мэров он рассказал в интервью "РБК-Украина".
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Мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями. Если они будут выдавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут налагаться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина,
– объяснил Немчинов.
Он добавил, что в правительстве на такие вещи будут реагировать, потому что речь идет об общественном здоровье и общем благе.
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Карантин в Украине: какие ограничения и когда действуют / Инфографика 24 канала
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