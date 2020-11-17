Городских голов, которые будут выдавать распоряжения или другие похожие документы об отмене карантина выходного дня, тоже будут штрафовать. На них могут составлять такие же админпротоколы, как и на предпринимателей.

Городские головы никак не влияют на реализацию постановления Кабмина о карантине выходного дня, уточнил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. О штрафах для непокорных мэров он рассказал в интервью "РБК-Украина".

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Мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями. Если они будут выдавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут налагаться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина,

– объяснил Немчинов.

Он добавил, что в правительстве на такие вещи будут реагировать, потому что речь идет об общественном здоровье и общем благе.

Обратите внимание! Карантин выходного дня начал действовать в Украине с 14 ноября. Согласно ему, в субботу и воскресенье должны работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, почта и заведения, которые готовят еду на вынос.



Предприниматели и работники сферы общественного питания выступают против этих ограничений. Многих поддерживают мэры городов, заявляя о нецелесообразности правительственного постановления.

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Карантин в Украине: какие ограничения и когда действуют / Инфографика 24 канала