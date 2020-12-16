СМИ не раз писали о деятельности так называемой "экоактивистки" Янины Басистой и учрежденной ею фирмы "АЛЬТЕРРА ЕКО". Но, оказалось, что скандальную компанию подозревают не только в участии в растрате коммунальных средств.

В статье "Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра" детально описана деятельность фирмы "АЛЬТЕРРА ЕКО", которая хозяйничает на коммунальном мусорном полигоне города. Зарегистрированная в Кипрском оффшоре компания регулярно получала средства от КП "Еко Дніпро", и они, возможно, выплачены "за подозрительные работы и услуги". Об этом сидетельствует уголовное производство, где речь идет о почти 40 миллионах гривен.

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Профессор кафедры экологии Приднепровской академии строительства и архитектуры Григорий Шматков, которого привлекли как эксперта, побывал на полигоне вместе со следователем. Он сообщил, что не увидел там никаких природоохранных мероприятий: нет вентиляционных колодцев, дренажных каналов, нормального покрытия, нет организации приема промышленных отходов и станции для переработки бытовых отходов, что предусмотрено проектом, не дезинфицируются выезжающие машины. Бочки, где должен храниться раствор, забиты мусором…

Много нарушений! – говорит Шматков. – Вероятно, поэтому и возбуждено уголовное дело. Проект хороший, но на деле он не выполнен. Как я понял, все решалось еще до того, как появился проект.

В марте 2019 года Государственная экологическая инспекция в Днепропетровской области провела внеплановую проверку полигона и установила системные нарушения в работе объекта. По хорошему, его деятельность надо запретить.

Но в Днепре решили "расширить и углубить" – на полигоне вблизи Диевки строится 4-й пусковой комплекс за 73 миллина гривен. А около года назад на строительство нового полигона подбросили еще 140 миллионов гривен.

Автор статьи задает риторический вопрос: а что остается жителям Диевки? Писать письма и обращения, постить страшные фото со свалки и размещать в соцсетях видео со столбами разноцветного дыма.