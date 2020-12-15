Мэрия Парижа обязана выплатить 90 тысяч евро штрафа. А причина этого – в горсовете столицы Франции на руководящие должности назначили слишком много женщин.

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Министерство государственных служб Франции обвинило мэрию Парижа в "отсутствии сбалансированного продвижения по службе между мужчинами и женщинами". Дело в том, что здесь из 16 руководителей, назначенных в 2018 году, 11 – это женщины. Мужчины получили намного меньше – всего 5. Об этом сообщает Le Monde.

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В Министерстве считают, что подобные цифры вносят большой вклад в феминизацию должностей высшего руководства и менеджмента. Но они не соответствуют юридическому показателю в 40%. То есть представители одного пола не могут занимать более 60% таких должностей.

В мэрии, со своей стороны, назвали штраф абсурдным, но заявили, что выплатят его. В отделе кадров говорят, что пытались "наверстать упущенное". Добавим, что мэром Парижа является Анн Идальго. Ее считают одной из самых влиятельных представительниц движения за гендерное равенство.

По последним данным, 56% сотрудников мэрии Парижа – женщины. В то же время в некоторых сферах деятельности администрации, как и раньше, можно наблюдать значительный гендерный дисбаланс. В частности, только 40% инженеров технических служб и всего 5% сотрудников службы уборки мусора – женщины.

Заметим! Закон, по которому оштрафовали мэрию Парижа, изменили в 2019 году. Теперь работодателя могут освободить от наказания за позитивную дискриминацию. Но в случае, если общее число мужчин и женщин в трудовом коллективе будет соответствовать нормативам.