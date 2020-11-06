Соединенные Штаты Америки известны своей демократией, однако страна имеет довольно запутанную избирательную систему. Однако порядок проведения выборов не менялся с конца XVIII века – когда была принята Конституция США.

Ведь именно она и определяет ключевое для американских выборов понятие, то есть коллегию выборщиков. В то же время соответствующую систему еще называют опосредованной или многоступенчатой.

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Кто такие выборщики

Избиратели наделяют правом отдать голос за того или иного кандидата предназначенным для этого людям – выборщикам. Обычно ими становятся чиновники, партийные деятели или известные личности, избранные на съездах партий. Чаще все они принадлежат к одной из 2 господствующих партий – республиканской или демократической.



Чаще выборщики принадлежат к одной из господствующих партий / Скриншот с видео

Количество выборщиков в штатах

Количество выборщиков от определенного штата зависит от количества его представителей в Конгрессе США, которое пропорционально населению штата. Так в одном из наименее населенных штатов Аляске – всего 3 выборщиков. В то же время в Калифорнии, самом густонаселенном – аж 55 членов коллегии.

Всего в составе коллегии 538 членов, поэтому для победы надо набрать 270 голосов выборщиков. Почти во всех штатах действует система, когда все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, который набрал наибольшее количество голосов.



В Калифорнии, самом густонаселенном штате – 55 членов коллегии / Скриншот с видео

Особенность выборов

Особенность выборов в США заключается в том, что кандидат, набравший большее количество голосов обычных избирателей, не обязательно побеждает. Такой инцидент произошел в 2016 году, когда Хиллари Клинтон поддержали примерно на 3 миллиона избирателей больше, чем Дональда Трампа. Однако по результатам голосования коллегии выборщиков – Трамп набрал 304 голоса против 227 Клинтон.



Клинтон поддержали примерно на 3 миллиона избирателей больше, чем Трампа / Фото The Commercial Appeal

Стоит отметить, что в США есть штаты, которые почти постоянно голосуют за одну и ту же партию и ее кандидатов. Например, Калифорния обычно поддерживает демократов, а Канзас традиционно отдает предпочтение республиканцам. Каждый раз ожесточенная борьба идет вокруг так называемых колеблющихся штатов. Тех, где электоральные предпочтения населения разделены практически поровну. Именно на них и нацелена вся предвыборная кампания обоих кандидатов.

Изменения в избирательной системе

Американская избирательная система имеет свои преимущества и недостатки и неоднократно сталкивалась с критикой. Один из основных аргументов против – большая часть населения может остаться неудовлетворенной результатом.

Однако в случае прямого голосования – штаты с меньшим количеством населения полностью теряют возможность поддержать своего кандидата. Внести поправки в конституцию, конечно, можно, однако американское общество вряд ли поддержит изменения в привычной, хотя и сложной избирательной системы США.



Граждане США вряд ли поддержат изменения в избирательную систему / Скриншот с видео