Власти оценили вероятность жесткого карантина: детали
В Министерстве здравоохранения и Офисе Президента Украины оценили возможность ввести новый жесткий карантин. Как и раньше, ключевым критерием будут темпы распространения коронавируса в Украине.
Жесткий локдаун довольно сложно будет пережить с экономической точки зрения, подчеркнул заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина".
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Следовательно, подчеркнул он, власть ищет баланс для того, чтобы могли работать определенные сферы хозяйственной деятельности. Ведь кому-то нужно пополнять экономику.
И если мы будем наблюдать стремительный рост заболеваемости, который может привести к коллапсу системы здравоохранения, то, конечно, будем рассматривать жесткие ограничения,
– заявил главный санврач.
В Офисе Президента Украины в то же время отмечают, что будут определять возможность введения жесткого карантина сразу по трем критериям: индексу тяжелых форм болезни в общей статистике, индексу смертности и количеству занятых лечебных коек.
"Впрочем, если общество не будет с пониманием относиться к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможна вспышка. Тогда немедленно будет введен повсеместный жесткий карантин", – предупредил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.
О том, что жесткий карантин может быть смертельным ударом для малого и среднего бизнеса заявил и глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, именно из-за этого власти сейчас предлагают карантин выходного дня.
Коротко о коронавирусе в Украине:
- По состоянию на 9 ноября за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели почти 470 тысяч человек. Только за последние сутки – 8 тысяч 687 новых случаев болезни.
- Начиная с 30 сентября, в Украине ежесуточно фиксируют более 4 тысяч новых случаев, а темпы распространения болезни неуклонно растут. Сейчас рекордом является 7 ноября – 10 тысяч 746 случаев за одни сутки.
- Среди всех людей, которые ранее заболели коронавирусом, почти 210 тысяч уже выздоровели. Впрочем, с марта 2020 года из-за инфекции умерли более 8,5 тысяч человек.
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