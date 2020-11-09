В Министерстве здравоохранения и Офисе Президента Украины оценили возможность ввести новый жесткий карантин. Как и раньше, ключевым критерием будут темпы распространения коронавируса в Украине.

Жесткий локдаун довольно сложно будет пережить с экономической точки зрения, подчеркнул заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина".

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Следовательно, подчеркнул он, власть ищет баланс для того, чтобы могли работать определенные сферы хозяйственной деятельности. Ведь кому-то нужно пополнять экономику.

И если мы будем наблюдать стремительный рост заболеваемости, который может привести к коллапсу системы здравоохранения, то, конечно, будем рассматривать жесткие ограничения,

– заявил главный санврач.

В Офисе Президента Украины в то же время отмечают, что будут определять возможность введения жесткого карантина сразу по трем критериям: индексу тяжелых форм болезни в общей статистике, индексу смертности и количеству занятых лечебных коек.

"Впрочем, если общество не будет с пониманием относиться к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможна вспышка. Тогда немедленно будет введен повсеместный жесткий карантин", – предупредил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

О том, что жесткий карантин может быть смертельным ударом для малого и среднего бизнеса заявил и глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, именно из-за этого власти сейчас предлагают карантин выходного дня.

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