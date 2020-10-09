Кабинет Министров рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это будет инициировать президент. Сейчас такой необходимости нет.

Весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения. К счастью, удалось обойтись без него. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабмина Олег Немчинов, сообщает 24 канал.

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Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант,

– заявил Немчинов.

И добавил, что он лично сейчас потребности во внедрении в Украине чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом не видит.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за стремительного распространения коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. 9 октября Денис Шмыгаль собирает совещание с председателями ОГА и министрами по ситуации с COVID-19.

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Обратите внимание! За сутки 9 октября в Украине коронавирус подтвердили у 5 804 человек – это наибольшее количество со времени начала эпидемии. Всего недуг диагностировали уже у 244 734 человек, выздороветь удалось 108 233, умерли – 4 690.