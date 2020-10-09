Могут ли в Украине ввести чрезвычайное положение из-за COVID-19: что говорят в правительстве
Кабинет Министров рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это будет инициировать президент. Сейчас такой необходимости нет.
Весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения. К счастью, удалось обойтись без него. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабмина Олег Немчинов, сообщает 24 канал.
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Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант,
– заявил Немчинов.
И добавил, что он лично сейчас потребности во внедрении в Украине чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом не видит.
Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за стремительного распространения коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. 9 октября Денис Шмыгаль собирает совещание с председателями ОГА и министрами по ситуации с COVID-19.
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