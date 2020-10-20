20 октября в Верховной Раде Владимир Зеленский представил ежегодный отчет. В своей речи глава государства не обошел вопрос коррупции в Украине и уголовной ответственности за нее.

Владимир Зеленский отметил, что противодействие коррупции может наполнять бюджет Украины, а правоохранители должны жестче браться за такие дела и показывать результаты. Об этом, по словам Президента, он говорит на каждом совещании с руководителями силовых ведомств, передает 24 канал.

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"В моей программе написано не борьба с коррупцией, а победа над ней. Но есть подозрение, что правоохранительные органы прочитали предложение не до конца и воспринимают задание только в первой части. Скажу честно: мне это надоело... Но достаточно ли Президенту не воровать, чтобы не воровали другие?" – заявил он.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что для работы правоохранителей создали все условия, которые позволяют показывать результаты. Однако сейчас громкие дела о коррупции остаются на бумагах, поэтому Владимир Зеленский назвал такую работу неудовлетворительной.

Оперативные, материальные условия есть, а реального результата пока нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. И моя оценка – неудовлетворительная,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул: сейчас в Украине действует уголовная ответственность за незаконное обогащение, есть возможность конфискации незаконных активов, существует полная независимость НАБУ и САП, работает Высший антикоррупционный суд, перезагрузили НАЗК. Поэтому Владимир Зеленский ожидает результаты работы этих ведомств. В то же время он обратился к нардепам с просьбой работать над антикоррупционной программой правительства.

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