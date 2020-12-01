В течение 3 дней в Украине будут не слишком благоприятные погодные условия. Так, в ГСЧС предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега.

В частности, 1 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей Украины будет падать небольшой снег и будет налипание мокрого снега. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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Где ждать непогоду 2 и 3 декабря

2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, а 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, – небольшой снег и мокрый снег.

Кроме юго-восточной части страны местами сохранится гололедица.

Заметим, что 3 декабря в Украине также несколько потеплеет. Плюсовая температура достигнет пика 4 декабря, а достаточно теплая погода продержится минимум до конца недели.



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