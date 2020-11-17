Гражданин Молдовы, которому на 3 года запретили появляться в России, очень хотел туда попасть. Для этого он 17 ноября пытался нелегально пересечь украинско-российскую границу на Черниговщине.

Задержали иностранца благодаря местным жителям, которые сообщили правоохранителям о появлении подозрительного мужчины, рассказали в пресс-службе ГНСУ. Он пытался незаконно попасть в Россию вблизи пункта пропуска "Горск".

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Планам злоумышленника помешали бойцы Черниговского отряда Госпогранслужбы.

Как задержали молдаванина, который собирался попасть в РФ

По данным правоохранителей, гражданин Молдовы накануне попытки проникновения на территорию страны-агрессора появился в одном из местных поселков. Чужак выделялся акцентом, а также никому не объяснял причину своего приезда на Черниговщину.

Нашли подозрительного мужчину пограничники ночью вблизи границы с Россией. Тогда же его и задержали.

Очень хотел в Россию

Правоохранители выяснили, что у 48-летнего гражданина Молдовы уже есть в паспорте отметка о запрете въезда в РФ. Но он так сильно хотел попасть в недружественное государство, что решился на нарушение закона.

По данным пограничников, для того чтобы все же попасть в Россию, злоумышленник из Молдовы ехал в Польшу. Оттуда – в Украину.

В отношении нарушителя составили административный протокол. Наказание за попытку незаконного пересечения границы для него будет выбирать суд. Задержанному грозит от 3400 до 8500 гривен штрафа или до 15 суток админареста.