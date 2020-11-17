На Черниговщине задержали молдаванина, который несмотря на запрет въезда пытался попасть в РФ
Гражданин Молдовы, которому на 3 года запретили появляться в России, очень хотел туда попасть. Для этого он 17 ноября пытался нелегально пересечь украинско-российскую границу на Черниговщине.
Задержали иностранца благодаря местным жителям, которые сообщили правоохранителям о появлении подозрительного мужчины, рассказали в пресс-службе ГНСУ. Он пытался незаконно попасть в Россию вблизи пункта пропуска "Горск".
Смотрите также В "Борисполе" индиец устроил пограничникам аукцион взяток: видео
Планам злоумышленника помешали бойцы Черниговского отряда Госпогранслужбы.
Как задержали молдаванина, который собирался попасть в РФ
По данным правоохранителей, гражданин Молдовы накануне попытки проникновения на территорию страны-агрессора появился в одном из местных поселков. Чужак выделялся акцентом, а также никому не объяснял причину своего приезда на Черниговщину.
Нашли подозрительного мужчину пограничники ночью вблизи границы с Россией. Тогда же его и задержали.
Очень хотел в Россию
Правоохранители выяснили, что у 48-летнего гражданина Молдовы уже есть в паспорте отметка о запрете въезда в РФ. Но он так сильно хотел попасть в недружественное государство, что решился на нарушение закона.
По данным пограничников, для того чтобы все же попасть в Россию, злоумышленник из Молдовы ехал в Польшу. Оттуда – в Украину.
В отношении нарушителя составили административный протокол. Наказание за попытку незаконного пересечения границы для него будет выбирать суд. Задержанному грозит от 3400 до 8500 гривен штрафа или до 15 суток админареста.
Поделиться новостью