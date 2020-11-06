Молдавский дипломат пытался перевезти через украинско-венгерскую границу скрытые 3,5 тысячи пачек сигарет. Происшествие случилось на пункте пропуска "Лужанка". Несмотря на дипломатический иммунитет иностранца, незаконную партию стоимостью 183 тысячи долларов у него изъяли.

Заехал 46-летний гражданин Молдовы на украинско-венгерскую границу на внедорожнике Hyundai, сообщает Закарпатская таможня Государственной таможенной службы в фейсбуке.

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Во время прохождения таможенно-пограничного контроля мужчина выбрал дипломатическую полосу, заявив, что пользуется дипломатическими льготами. Впрочем, во время проверки документов у инспектора возникли подозрения относительно правомерности пересечения границы.

Молдавский дипломат заявил, что везет в Италию дипломатическую почту. Поэтому таможенники решили привлечь кинологическую команду для осмотра. Уже через несколько секунд собака таможенников учуяла запах табака.

После таможенники провели углубленный осмотр автомобиля и обнаружили 350 блоков сигарет, которые были тщательно спрятаны в автомобиле. Как следствие, у дипломата изъяли все сигареты на 183 тысячи гривен, а также автомобиль – до решения суда.

У молдавского дипломата обнаружили крупную партию сигарет: смотрите фото