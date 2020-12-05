Русификация Молдовы: Додон в завершение каденции решил громко прислужиться Кремлю
Действующий президент Молдовы Игорь Додон в завершение своей каденции планирует подписать закон о повышении статуса русского языка. Намерен он это сделать до инаугурации избранного главы страны Майи Санду. Заметим, что Додон является выходцем из коммунистической партии, а его политика – в основном пророссийская.
Додон пообещал успеть подписать закон о русском языке до инаугурации Санду
Как отметил молдавский президент, для действующей власти в стране важно, чтобы закон о русском языке принял парламент во 2 чтении до инаугурации Санду. И чтобы он еще успел его подписать. Об этом Дондон заявил в комментарии прокремлевскому информационному агентству ТАСС .
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Мне кажется, что следующий президент этот закон и другие (пророссийские – 24 канал) не подпишет,
– подчеркнул политик.
По его словам, в Молдове минимум одна треть населения составляют русскоязычные, и практически каждый гражданин говорит свободно на русском языке
Какие события предшествовали этому заявлению Додона
- Парламент Молдова 3 декабря одобрило в первом чтении законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения.
- Депутаты тот же день проголосовали и за поправки, которые отменяют запрет на вещание телеканалов из России . Также укрепили статус Гагаузской автономии.
- После таких резонансных решений избранная президент Молдовы Майя Санду призвала граждан выйти в воскресенье, 6 декабря, на протест.
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Что предусматривает закон о повышении статуса русского языка в Молдове
- Он возвращает русскому языку статус языка межнационального общения.
- Кроме того, государственных чиновников обязали по просьбе граждан отвечать на русском языке, в частности документально. Эта норма касается и судов.
- Также депутаты в первом чтении приняли решение, обязывающее производителей лекарств печатать инструкции к ним на молдавском (румынском) и русском языках.
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