Действующий президент Молдовы Игорь Додон в завершение своей каденции планирует подписать закон о повышении статуса русского языка. Намерен он это сделать до инаугурации избранного главы страны Майи Санду. Заметим, что Додон является выходцем из коммунистической партии, а его политика – в основном пророссийская.

Додон пообещал успеть подписать закон о русском языке до инаугурации Санду

Как отметил молдавский президент, для действующей власти в стране важно, чтобы закон о русском языке принял парламент во 2 чтении до инаугурации Санду. И чтобы он еще успел его подписать. Об этом Дондон заявил в комментарии прокремлевскому информационному агентству ТАСС .

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Мне кажется, что следующий президент этот закон и другие (пророссийские – 24 канал) не подпишет ,

– подчеркнул политик.

По его словам, в Молдове минимум одна треть населения составляют русскоязычные, и практически каждый гражданин говорит свободно на русском языке

Какие события предшествовали этому заявлению Додона

Парламент Молдова 3 декабря одобрило в первом чтении законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения.

Депутаты тот же день проголосовали и за поправки, которые отменяют запрет на вещание телеканалов из России . Также укрепили статус Гагаузской автономии.

После таких резонансных решений избранная президент Молдовы Майя Санду призвала граждан выйти в воскресенье, 6 декабря, на протест.

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Что предусматривает закон о повышении статуса русского языка в Молдове