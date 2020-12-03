Молдова может снять запрет на российские программы: детали законопроекта
Парламент Молдовы в первом чтении одобрил проект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения. Также он проголосовал за поправки, которые создали возможность для возвращения российских информационных и аналитических программ.
Проекты приняли большинством голосов депутатов от Партии социалистов и партии фракции "Шор". Об этом сообщили на сайте TV.8.
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О чем говорится в законопроекте
Согласно проекту закона о функционировании языков, русскому – возвращается статус межнационального общения. Это означает, что по запросу граждан государственные служащие должны будут:
- предоставить информацию или перевод информации на русском языке;
- получать запросы и отвечать на них на русском языке, если это будет необходимо гражданину.
Трансляция программ из третьих стран
В первом чтении парламент принял проект, который позволяет трансляцию теле– и радиопрограмм из третьих стран, которые соответствуют положениям концепции и стратегии информационной безопасности Молдовы.
Ранее молдавские телеканалы могли транслировать только программы, произведенные в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Россия ее не ратифицировала.
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