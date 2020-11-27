Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что потребует вывода российских войск из Приднестровья. В Москве не замедлили с ответом. Говорят, что подобные требования подрывают усилия по мирному урегулированию.

В России считают, что именно их войска помогают сохранять стабильность в регионе на протяжении 25 лет. Об этом заявила официальная представительница российского МИДа Мария Захарова, информирует ТАСС.

Ранее Мягкий подход не помог: Санду посоветовала Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье

Мы рассматриваем это заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы,

- подчеркнула она.

Захарова также добавила, что мандат миротворческой операции "четко связывает продолжительность участия России в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта". А урегулирования конфликта, по ее словам, ждать еще долго.

При этом Захарова отметила, что "благодаря присутствию миротворцев в Приднестровье уже 25 лет сохраняется стабильность и не проливается кровь".

В российском МИДе также попытались объяснить, почему российские миротворцы якобы нужны в Приднестровье сейчас. По словам Захаровой, они охраняют склады военного имущества.

Что Санду сказала о российских миротворцах в Приднестровье:

По ее словам, российские войска должны покинуть Приднестровье и это – официальная позиция Молдовы, которая не меняется.

Санду сказала, что все правительства имели такую точку зрения. По ее словам, сейчас важно восстановить территориальную целостность и независимость Молдовы.

Что еще говорили в РФ В России ответили на призыв Санду вывести войска из Приднестровья

Обратите внимание! По разным оценкам, в Приднестровье находятся от 1 до 2 тысяч российских военных Оперативной группы российских войск. По утверждению россиян, они там охраняют военные арсеналы советской армии.



В 2000 году на международном саммите в Стамбуле Россия пообещала вывести эту группировку до конца 2004 года. До сих пор своего обязательства Москва не выполнила.