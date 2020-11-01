Голосовать в Молдове завозят жителей непризнанного Приднестровья: какие еще нарушения фиксируют
В Молдове выбирают президента. Чтобы предотвратить массовую подвозку избирателей на участки сегодня в Молдове запретили любые пассажирские перевозки, кроме рейсовых. Впрочем, это не помогло.
Уже появились сообщения, что жителей самопровозглашенного и непризнанного Приднестровья организованно подвозят на участки. Об этом и других нарушениях – применение слезоточивого газа и блокирование дорог – сообщает TV8.
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Подвоз избирателей
Уже успели зафиксировать несколько автомобилей и микроавтобус с приднестровскими номерами. В них привезли людей в села на участки.
Также полиция зафиксировала подвоз избирателей к участку в селе Гура Быкулуй, где голосуют жители Приднестровья.
Как сообщил Newsmaker, в маршрутке на участок привезли одновременно более 8 человек. Их отпустили голосовать. Ситуацию сейчас расследуют.
Избиратели же говорят журналистам, что им "никто не платил".
Инспекция машин / Фото NewsMaker
Блокировка дорог
Также появилась информация, что контрольно-пропускной пункт "Бендеры – Варница" заблокировали. Автомобили перекрыли дорогу, чтобы не пропускать с самопровозглашенных территорий машины на участки. На месте находится полиция.
Смотрите видео: перекрыли КПП "Бендеры – Варница"
Также полиция зафиксировала 5 попыток блокировать дороги, которые ведут к избирательным участкам в таких населенных пунктах:
- Флорештах,
- Дубоссарах,
- Резине,
- Бендерах.
Всего, с утра, президентских выборов в Молдове полиция зафиксировала 15 нарушений. Из них 5 – связаны с централизованным подвозом избирателей.
Распыление слезоточивого газа
В Варнице, на границе с Приднестровьем, вблизи участка произошел инцидент с распылением слезоточивого газа. Как известно, один человек, снимал ситуацию на участке на телефон. У него отобрали гаджет. Тогда он применил баллончик с газом. Телефон разбили. Уже потом вмешалась полиция, а мужчину задержали.
Смотрите видео момента, когда избирателя опрыскивают слезоточивым газом:
Другие нарушения
В Кишиневе и Калараше 2 граждан пытались сфотографировать бюллетень.
Выборы в Молдове: что надо знать
- В Молдове избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени. Проголосовать можно до 9 вечера.
- На высший пост в государстве претендуют 8 кандидатов. Победу в первом туре эксперты предсказывают 2: действующему президенту Игорю Додону, которого активно поддерживает Кремль. А также прозападно ориентированной лидер оппозиции – бывший премьер Майи Санду.
- Выборы проходят при повышенных мерах безопасности. На избирательных участках каждому меряют температуру и выдают защитную маску.
- Также распространяется немало слухов относительно возможной фальсификации и подтасовки результатов. Чтобы предотвратить массовую подвозку избирателей на участки сегодня в Молдове запретили любые пассажирские перевозки, кроме рейсовых.
- Первые результаты голосования ЦИК обещает обнародовать через несколько часов после закрытия избирательных участков.
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