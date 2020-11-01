В Молдове выбирают президента. Чтобы предотвратить массовую подвозку избирателей на участки сегодня в Молдове запретили любые пассажирские перевозки, кроме рейсовых. Впрочем, это не помогло.

Уже появились сообщения, что жителей самопровозглашенного и непризнанного Приднестровья организованно подвозят на участки. Об этом и других нарушениях – применение слезоточивого газа и блокирование дорог – сообщает TV8.

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Подвоз избирателей

Уже успели зафиксировать несколько автомобилей и микроавтобус с приднестровскими номерами. В них привезли людей в села на участки.

Также полиция зафиксировала подвоз избирателей к участку в селе Гура Быкулуй, где голосуют жители Приднестровья.

Как сообщил Newsmaker, в маршрутке на участок привезли одновременно более 8 человек. Их отпустили голосовать. Ситуацию сейчас расследуют.

Избиратели же говорят журналистам, что им "никто не платил".



Инспекция машин / Фото NewsMaker

Блокировка дорог

Также появилась информация, что контрольно-пропускной пункт "Бендеры – Варница" заблокировали. Автомобили перекрыли дорогу, чтобы не пропускать с самопровозглашенных территорий машины на участки. На месте находится полиция.

Смотрите видео: перекрыли КПП "Бендеры – Варница"

Также полиция зафиксировала 5 попыток блокировать дороги, которые ведут к избирательным участкам в таких населенных пунктах:

Флорештах,

Дубоссарах,

Резине,

Бендерах.

Всего, с утра, президентских выборов в Молдове полиция зафиксировала 15 нарушений. Из них 5 – связаны с централизованным подвозом избирателей.

Распыление слезоточивого газа

В Варнице, на границе с Приднестровьем, вблизи участка произошел инцидент с распылением слезоточивого газа. Как известно, один человек, снимал ситуацию на участке на телефон. У него отобрали гаджет. Тогда он применил баллончик с газом. Телефон разбили. Уже потом вмешалась полиция, а мужчину задержали.

Смотрите видео момента, когда избирателя опрыскивают слезоточивым газом:

Другие нарушения

В Кишиневе и Калараше 2 граждан пытались сфотографировать бюллетень.

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