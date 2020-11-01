ЦИК Молдовы заявила, что президентские выборы в стране 1 ноября можно считать действительными. Явка на них составила 37% от всех избирателей страны.

Свои голоса на выборах президента отдали свыше 1 миллиона 200 тысяч граждан страны. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Читайте также Голосовать в Молдове завозят жителей непризнанного Приднестровья: какие еще нарушения фиксируют

По предварительным данным, когда ставка участия превысила 1/3 по количеству избирателей, зарегистрированных в избирательных списках, мы можем сказать, что сегодняшние президентские выборы можно считать действительными,

– говорится в сообщении.

После закрытия избирательных участков в 21:00 действующий президент Игорь Додон (который тоже участвует в выборах) поблагодарил молдаван за то, что проявили сознательность и приняли участие в выборах. По словам лидера Молдовы, избиратели в этом году были очень активными. Они показали свой патриотизм не только в Молдове, но и на зарубежных избирательных участках.

Кто участвовал в выборах президента

Игорь Додон – действующий президент;

Ренато Усатый – кандидат от "Нашей партии";

Виолетта Иванова – кандидатка от партии "Шор"

Тудор Делиу – кандидат от Либерально-демократической партии;

Майя Санду – кандидатка от партии "Действие и солидарность";

Андреа Нэстасе – кандидат от "Платформы Достоинство и правда";

Дорин Киртоакэ – кандидат от блока Unirea;

Октавиан Цику – кандидат от "Партии национального единства".

Президентские выборы в Молдове: что известно

1 ноября 2020 года в Молдове состоялись выборы президента.

Всего на них баллотировались 8 кандидатов.

Главными претендентами на победу являются двое кандидатов: пророссийский политик и действующий президент Молдовы Игорь Додон и проевропейская кандидатка Майя Санду.

По данным социологов, накануне выборов Додона были готовы поддержать более 40% избирателей.

Во время голосования 1 ноября зафиксировали ряд нарушений. В частности, людей для голосования привозили с территории непризнанного Приднестровья.

Чтобы не пропускать жителей Приднестровья на избирательные участки, люди блокировали дороги.

Обратите внимание! Приднестровье – это непризнанная Приднестровская Молдавская Республика. Международное сообщество считает ее частью Республики Молдова.